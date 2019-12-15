動保團體要求德國禁止無麻醉去勢 小豬是原告

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（法新社柏林15日電） 善待動物組織（PETA）上月向德國聯邦憲法法院提出訴訟，要求政府禁止農民在未施予麻醉的情況下為小公豬去勢。組織將小豬列為原告，創下德國司法首例。

在歐洲，小公豬往往出生不久即遭去勢。由於過程對豬只造成痛苦，此作法已引發越來越多爭議，並在瑞典、挪威和瑞士等國遭禁。

農民辯稱，這樣的作法是必要的，目的為防止「公豬臭」。「公豬臭」指的是年齡超過青春期的公豬在烹煮過程中產生的異味。

德國聯邦議會2013年禁止農民在未施予麻醉的情況下為小公豬去勢，但提供農民5年過渡期，以利他們因應變化。不過，過渡期去年截止即獲展延，新的過渡期改訂為2021年止。

善待動物組織對德國政府的無作為感到憤怒，因此上月代表小豬，向德國憲法法庭提出訴訟。

法新社報導，善待動物組織企圖讓法官認可豬和人有類似的權利，而未經麻醉就施行去勢的「殘忍行為」正侵犯了這樣的權利。

支持善待動物組織代表小豬進行訴訟的律師奇姆（Cornelia Ziehm）表示：「既然諸如公司和協會等非人實體都具有法人資格，為何動物不能也擁有？」（譯者：李晉緯/核稿：陳韻聿）

© 2019 AFP