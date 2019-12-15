南非大規模限電傷經濟 企業商家都受影響

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（法新社約翰尼斯堡14日電） 南非約翰尼斯堡今天正午展開輪流限電措施之後，一座商場里的店家就像布偶大師手下精心編排的場景般，一個接着一個迅速關上大門。

一名23歲的服裝店員工告訴法新社：「我們得立刻關上門，因為有人可能會偷東西…刷卡機也因為沒電不能用。」

為避免電力網無法負荷，國營電力公司「艾斯康」（Eskom）2008年起開始每次4000MW的輪流限電計畫，也就是所謂「減載」措施。

但「艾斯康」本周宣布全國限電6000MW，是南非迄今最大規模的限電，限電危機驟然加劇。

商家不分大小，一次會有將近5小時陷入黑暗，有時一天內甚至多次斷電。在假期銷售季高峰期間，限電造成商家損失數小時的銷售額，原已脆弱的經濟更受威脅。

南非黑人商業聯合總會（Black Business Council）執行長馬塔巴尼（Kganki Matabane）告訴法新社：「大部分店家負擔不起發電機或太陽能系統這樣的永續能源替代選擇，只能關門。」

位於約翰尼斯堡南方約60公里的製造業中樞瓦爾三角洲（Vaal Triangle），就是供電不穩的受害者。

金三角商會（Golden Triangle Chamber of Commerce）副主席韋維（Jaco Verwey）表示：「限電時，啟動熔爐的商家損失金額讓人咋舌。」

「一來他們會因為停機賠錢，二來他們重新啟動熔爐又需要更多電力，所以也會賠錢。」

對國內生產毛額（GDP）有重大貢獻的大型礦場同蒙其害，本周的限電導致他們暫停幾班作業，以免礦工深入地底時，突然遇到停電狀況。

© 2019 AFP