印尼爆發豬霍亂疫情 逾2萬7000頭豬只死亡

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（法新社印尼棉蘭15日電） 動物福祉官員表示，印尼境內爆發豬霍亂（hog-cholera）疫情，造成超過2萬7000頭豬只死亡，還有數千頭豬只面臨風險。

當局表示，北蘇門答臘省（North Sumatra）境內10餘個縣，過去3個月以來有數千頭豬只死亡，且死亡速率不斷攀升。

北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）獸醫首長奧古斯提亞（Agustia）13日表示：「每天有1000到2000頭豬只死亡，這是相當高的數目。」

但他又說，當前豬只死亡數目仍僅佔北蘇門答臘省120萬頭豬只的一小部分。在穆斯林居多數的印尼，北蘇門答臘是基督徒佔多數地區，豬肉是當地重要食物。

北蘇門答臘省上個月，從當地河川中撈起超過1000頭已腐敗死豬屍體進行掩埋，警方則着手調查涉嫌棄置死豬者。

先前的實驗室檢驗認定那些豬只死於豬霍亂，但官員表示，他們也在檢驗是否感染非洲豬瘟（African swine fever）。病毒感染引發的豬霍亂和非洲豬瘟，據信都不會對人類構成風險。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）2017年爆發豬霍亂疫情，造成超過一萬頭豬只死亡，導致當地農民損失慘重。

© 2019 AFP