反年改罷工持續 法國耶誕假期交通恐大亂

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（法新社巴黎14日電） 為了迫使法國政府放棄年金改革計畫，法國工會發動的罷工進入第10天，大眾運輸嚴重癱瘓。各界憂心耶誕假期的交通恐因此大亂。

法國政府公布退休改革計畫細節，法定退休年齡維持62歲，但勞工必須工作至64歲才能領全額退休金，引發工會不滿，並揚言採取罷工行動，迫使政府態度改變。

鐵路交通嚴重受影響，4條長程高鐵僅有1條維持運作，而全法10個地區鐵路只有3個還有行駛。巴黎與周邊地區受到的影響最大，首都9條地鐵路線持續停駛，巴黎與郊區只剩最基本的運輸服務，市內僅6成公車沒停駛。

罷工人士警告，明後天也會出現類似的交通癱瘓情況。

法國國家鐵路公司（SNCF）常務董事皮卡爾（Rachel Picard）今天告訴「巴黎人日報」（Le Parisien ），「半數乘客」耶誕節有列車可搭回家團聚。不過，他沒有進一步說明。

工會希望1995年的歷史可以重演，當年在耶誕節前夕為期3周的地鐵及鐵路罷工行動，成功迫使右翼政府放棄年改計畫。不過，僵局持續沒有化解，不但企業擔心重要的年底佳節旺季損失慘，旅客也害怕度假計畫落空。

總理菲力普（Edouard Philippe）昨天要求法國國家鐵路公司執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）擬出確實會在假期期間行駛的列車名單。

© 2019 AFP