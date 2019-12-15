反性侵快閃歌舞夯全球 突尼西亞婦女不再沉默

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（法新社突尼斯14日電） 大約60名突尼西亞婦女今天走上街頭譴責暴力，在首都突尼斯政府機構前大跳已傳遍全球的智利快閃歌舞「性侵犯就是你」。

一名參與活動的女性表示：「我們在此譴責所有形式的暴力…社會上的暴力、機構內部的暴力和家庭的暴力。」

今天活動登場前，許多突尼西亞婦女已在社群網站上以主題標籤#EnaZeda抒發怨氣。#EnaZeda是英文反性侵「我也是」（#MeToo）運動的翻版。

而這波#EnaZeda貼文起因於10月間鬧得沸沸揚揚的一則影音。影片顯示一名新科國會議員疑似在一所學校外手淫，而被一名年輕女孩拍下了影片。

影片中的議員馬赫洛夫（Zouheir Makhlouf）表示，他是糖尿病患者，當時他在小便，正將尿液排到瓶子里。

馬赫洛夫被控性騷擾與公開猥褻罪，但受調查之後，無罪開釋。

突尼西亞婦女今天選唱女權主義團體Las Tesis於11月下旬在智利推出的反暴力歌曲「性侵犯是你」（The rapist is you!）。參與者綁上黑色眼罩，戴上圍巾邊唱邊跳，視覺效果十足。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP