反極右翼沙丁魚示威抗議 數萬人湧上羅馬街頭

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（法新社羅馬14日電） 義大利年輕人主導的「沙丁魚運動」（Sardine Movement）成千上萬成員今天齊聚羅馬示威抗議，這是致力對抗排外主義以及致力改變義大利政治的一部分。

「沙丁魚」已變成抗議極右翼領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）的象徵，他曾在義大利前聯合政府中擔任副總理兼內政部長，並竭力取締移民。

在羅馬巨大聖喬凡尼廣場（San Giovanni Square）抗議的退休人員皮佩諾（Roberto Piperno），與群眾一起高唱反法西斯歌曲「再見了，姑娘！」（Bella Ciao）。

他參與示威抗議，因為自己不想見到「仇恨宣傳」，且袖手旁觀將會讓自己「恥為義大利人」。

沙丁魚運動創始人之一的32歲桑托里（Mattia Santori）告訴群眾，矛頭鎖定民粹主義的此運動理念，是要透過較傳統政黨更自由與更自動自發方式，把新的動能朝廣泛方向發散出去。

一名示威者高舉巨大沙丁魚模型，其他人則揮舞各式圖畫和海報。

一個月前才在義大利北部波隆那（Bologna）發起的沙丁魚運動，當時4個沒沒無聞運動人士籌辦抗議集會，譴責薩爾維尼宣揚「仇恨與分裂」，意外吸引高達1萬5000人參與。

其後這項草根運動已分別在米蘭、佛羅倫斯、那不勒斯和巴勒摩（Palermo）等大城接連上街抗議，吸引成千上萬民眾共襄盛舉。

桑托里告訴法新社：「當初是在反薩爾維尼，其後變成重申民主：我們反法西斯、支持平等，反對不寬容、反對排外和反對恐同症。」

桑托里與另3名創辦人表示，他們想要讓政治「冷靜下來」。

這項運動的義大利首都代表是45歲肯亞裔媒體記者奧岡戈（Stephen Ogongo）。奧岡戈開設沙丁魚運動羅馬分會臉書專頁，約15天前宣布將舉行首都抗議集會。

他說：「隔天就有一萬人想要加入，下一天已有2萬人。我們已厭倦了仇恨。」

眾多沙丁魚運動成員也反對氣候變遷、黑手黨和貧窮。

沙丁魚運動正把注意焦點集中在容易受到「單純理念和民粹主義」左右的「脆弱」小鎮。這項運動是為了回應薩爾維尼領導的極右翼「聯盟黨」（League）在義大利北部不斷壯大。

聯盟黨於10月底在義大利中部恩伯利亞地區（Umbria）地方選舉贏得歷史性勝利，當地過去半個世紀以來一直由左派領導。

薩爾維尼如今竭力競選，試圖再奪下另一左派大本營，即富裕的東北部艾米利亞-羅馬涅地區（Emilio Romagna）。當地的地方選舉預定明年1月26日登場，民調顯示，聯盟黨候選人的支持率，與當前中間偏左地區首長難分軒輊。

薩爾維尼先前揚言，他要逐一征服各個地區，扳倒當前由五星運動（Five Star Movement）與中間偏左民主黨（Democratic Party）共組的聯合政府，迫使提前大選。

© 2019 AFP