安特托昆博率公鹿奪18連勝 125比108擊敗騎士

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（法新社密爾瓦基14日電） 「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天攻下29分，率美國職籃NBA密爾瓦基公鹿125比108擊敗來訪的克里夫蘭騎士，奪下18勝後成為聯盟戰績龍頭。

公鹿現在只要再繼續連贏兩場比賽，就能追平1970-1971年球季締造的隊史最高20連勝紀錄。

公鹿目前24勝3敗，是隊史最佳開幕成績，接下來兩場比賽，公鹿將對上西區排名第1的洛杉磯湖人、第3的達拉斯獨行俠。

在拿下18連勝的這場比賽，公鹿上半場打完領先18分，第3節時更把領先擴大到28分。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）在球隊大幅領先的情況下，沒有讓安特托昆博打太久，上季奪得年度最有價值球員（MVP）的他，今天只上場24分鐘，比他本季平均上場時間少了7分鐘。

但這是安特托昆博連續第11場比賽，得分至少24分，且命中率破5成的比賽。

相較公鹿18連勝的風光，騎士在近17場比賽中輸掉15場。

公鹿今天6人得分達兩位數，除安特托昆博轟下全場最高29分，密道頓（Khris Middleton）也攻下24分。

騎士全隊5人得分達兩位數，但先發球員合計只能下50分，以替補的波特（Kevin Porter Jr.）拿下的15分最高，同樣自板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）則是獲得13分。

© 2019 AFP