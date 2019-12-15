阿富汗14歲男孩上山采果 被20世紀未爆彈炸死

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（法新社阿富汗巴米揚省15日電） 阿富汗人莫海丁想起他14歲的兒子穆塔巴時輕聲嘆氣。穆塔巴今年春天上山采果，卻被蘇聯20世紀在阿富汗中部巴米揚省（Bamiyan）山區投下的炸彈炸死。

莫海丁（Gholam Mahaiuddin）說：「我們知道山上非常危險。」穆塔巴（Moujtaba）有一天沒回家，莫海丁隨後發現兒子的遺體。

「我們知道有地雷，但我們找不到這些地雷。下過雨後，它們被埋在柔軟的土壤里。」

蘇聯1979年12月入侵阿富汗後，在當地投下無數致命的集束炸彈，這個情況持續了幾年，戰爭直到1989年才結束。蘇聯入侵阿富汗距今已40周年，自蘇聯―阿富汗戰爭結束以來，也已過了30年，但這些集束炸彈仍持續奪走阿富汗境內人民的性命。

穆塔巴今年5月17日和他兩名分別為12歲和14歲的朋友，一同前往一處洋溢田園風情的山區尋找莓果，當時巧克力色的群山山頂還被白雪覆蓋。

然而，孩子上山後的隔天，沒有人回來。莫海丁和他所居住的小村莊阿罕蓋蘭（Ahangaran）里其他居民展開搜救行動。

莫海丁回憶說：「我發現我兒子時，他的遺體只剩下胸部和頭部還在。」穆塔巴和他的朋友被名為AO-2.5 RTM的集束炸彈小炸彈炸死。

蘇聯軍隊廣泛使用集束炸彈。44歲的莫海丁清楚記得戰爭情景。他說，他曾經帶着茶上山，拿給躲在山裡對蘇聯巡邏士兵發動伏擊的穆斯林游擊戰士。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2019 AFP