黎巴嫩反政府示威 警民衝突數十人傷

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（法新社貝魯特14日電） 黎巴嫩警察深夜在首都貝魯特與反政府示威人士爆發衝突，發射催淚瓦斯阻止民眾突破圍欄進入國會。各黨預計16日將在國會討論新總理人選。

10月17日以來，黎巴嫩民眾即走上街頭，要求徹底改革怠惰無能又貪腐的政治階級。

哈里里（Saad al-Hariri）10月29日辭去總理之後，各大政黨遲遲無法就籌組新內閣達成共識，不過現在各方將在16日舉行會談，討論總理人選。

最新衝突是在通往國會的街道發生，黎巴嫩廣播公司（LBC）畫面顯示，群眾試圖衝進警方架設的金屬圍欄，員警施放催淚瓦斯並拿出警棍毆打群眾，示威者推倒大花盆，高喊痛罵安全部隊與國會議長柏瑞（Nabih Berri）的口號。

法新社攝影記者表示，不只國會前爆發衝突，10月以來一直是示威群眾聚集中心的烈士廣場（Martyrs Square）以及市中心一座橋樑隨後也出現火爆場面，有群眾被警棍毆打受傷，有人因催淚瓦斯濃煙太嗆而昏倒，安全部隊也有人受傷。

黎巴嫩紅十字會（The Lebanese Red Cross）在推特表示，他們一共送了10人送醫，在現場照護33人。他們告訴法新社，安全人員和平民百姓都有人受傷，分別因為呼吸困難、暈眩、遭石頭砸傷等接受治療。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP