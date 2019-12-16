中國發布數據 11月工業與零售表現亮眼

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（法新社北京16日電） 中國與美國上周就第一階段貿易協議達成共識。官方今天發布的統計數據另顯示，中國11月在關鍵的零售與工業增加值，表現均較原先預估數字更亮眼。

中國的經濟成長因曠日持久的貿易爭端來到30年來最疲軟的狀態，加上全球對中國貨品需求下滑，使得今年成為全球最大兩個經濟體的美中艱困的一年。

中國國家統計局今天在官網公布11月國民經濟運行情況。中國11月規模以上工業增加值年增6.2%，較10月增加1.5個百分點，高過預期的5%，也是半年來的最佳表現。

消費方面也有好消息，11月社會消費品零售總額年增8%，增速比10月加快0.8個百分點。

原本彭博（Bloomberg）資訊社的分析師預估，工業增加值年增可能僅5%，零售總額年增7.6%。中國今天發布的數字都比彭博的預估更佳。

國家統計局發言人付凌暉表示，從這些情況來看，經濟運行保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢。這充分體現出在國際環境複雜嚴峻的條件下，中國經濟確實具有強大的韌性、潛力和迴旋空間，也說明了中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。

但他也指出，仍需注意當前世界經貿增長總體在趨緩，不穩定、不確定因素還是比較多，經濟運行存在下行壓力，下階段要按照國家的決策部署，推動經濟持續健康發展。

© 2019 AFP