前FBI局長柯米承認 通俄調查有草率處

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（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）今天坦言，昔日FBI尋求授權，監控與俄羅斯有關的總統川普競選陣營顧問裴基（Carter Page）作法「確實草率」。

FBI先前對俄羅斯干預2016年美國總統大選展開國安調查，裴基是初期焦點人物之一。

柯米長久以來保護FBI免受川普抨擊，不過他今天在「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問中坦言，裴基「受到不公平待遇，最重要的是他的名字被公開。他是美國公民，而且此事絕不該公開，那確實令人憤慨」。

柯米表示，FBI在他簽名批准下向海外情報監聽法庭（FISC）申請監控裴基，過程確實有「重大疏失」。

柯米還說：「因為他（霍洛維茲）是對的。過程確實草率，申請時有17處應該補上或至少經過討論及點出不同處。這令人無法接受，因此他是對的，我錯了。」

司法部督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）上周公布報告說，FBI申請時，出現17項讓其論據看來更為有力的「基本且重大」錯誤與缺漏。然而報告也說，沒有發現FBI對調查的處理方式受到政治偏見影響。

柯米說：「督察長沒有發現FBI人員行為不當，也沒發現政治偏見和違法行為。」他還表示，督察長發現重大疏失之處值得檢討，這很重要，但美國人民必須曉得，川普和其他批評FBI的人當時提供他們有關FBI的不實資訊。

© 2019 AFP