印度修法歧視穆斯林 引發學生校園示威

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（法新社新德里16日電） 印度國會最近通過排除穆斯林難民的公民法修正草案，昨天引發首都新德里的徹夜抗議衝突，並且進一步掀起多地校園示威。

公民法修正後允許2015年前因為宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等3個鄰國逃來的難民取得印度公民身分，包括印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教（俗稱拜火教）和天主教徒，但排除穆斯林。

批評者指控，這是總理莫迪（Narendra Modi）印度民族主義政策的一部分，意圖邊緣化國內2億穆斯林，但莫迪否認。

昨晚，印度東北部有成千上萬民眾走上街頭，他們已連日在多地與警察發生暴亂和致命衝突，造成6人死亡。德里（Delhi）、阿里格爾（Aligarh）、海得拉巴（Hyderabad）、孟買（Mumbai）、巴特納（Patna）及萊普（Raipur）等地也有抗爭傳出。

新德里（New Delhi）則有數千示威者遊行，並在國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia）及警察總部外集會。警方發射催淚瓦斯，手持棍棒衝向示威者。據報導，有4輛公車及2輛警車遭到縱火。

期間，警方衝進國立伊斯蘭大學校園，媒體報導有多達100名學生和10多名員警受傷。警方表示，約有50人遭到拘留，他們在監獄過夜後今天獲釋。

此外，北方省（Uttar Pradesh）的阿里格爾穆斯林大學（Aligarh Muslim University）昨天也有類似場景，當地警方與示威者在校園發生衝突。

抗議學生在聲明中堅稱，他們未涉及任何暴力。他們聲稱：「我們一再主張，我們進行和平且非暴力抗議。我們堅持這項做法，譴責參與暴力的任何一方。」108

© 2019 AFP