土耳其驗屍官認白盔共同創辦人死於墜樓

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（法新社安卡拉16日電） 土耳其國營媒體今天報導，土國驗屍官指出，敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）共同創辦人勒梅蘇（James Le Mesurier）在伊斯坦堡死於墜樓。

勒梅蘇是前英國陸軍軍官，創立了「危機救援」（Mayday Rescue）組織，這個組織協助訓練應對敘利亞政府軍轟炸的志願者團體白盔。

今年11月1日，勒梅蘇被發現陳屍在伊斯坦堡他所居住的公寓外。

土耳其官方媒體TRT新聞台（TRT Haber）報導，驗屍報告顯示，勒梅蘇死於「與高空墜落有關的全身創傷」。未發現屬於其他人的去氧核醣核酸（DNA）痕跡。

土耳其多安通訊社（DHA）報導，這份4頁報告是由「法醫醫學研究所」（Forensic Medicine Institute）撰寫。文中指出，勒梅蘇發生內出血及骨折。

據信，土耳其警方以自殺偵辦這起死亡事件。地方媒體指稱，勒梅蘇生前曾為心理健康問題求助。

據報導，他的妻子溫柏格（Emma Hedvig Christina Winberg）告訴警方，他在死前兩周曾有自殺念頭。

© 2019 AFP