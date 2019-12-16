對氣候會議嗤之以鼻 波索納洛：不過是商業遊戲

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（法新社裡約熱內盧15日電） 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天對馬德里聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）結果嗤之以鼻，說這不過是場「商業遊戲」。

巴西原本要主辦今年的全球氣候會議，但波索納洛一年多前勝選後不久，即以財務限製為由撤回申請。

波索納洛這名氣候變遷懷疑論者今天在官邸外告訴記者，「我不知道為何人們不懂這只是場商業遊戲」，還特別點名歐洲富裕國是這場遊戲的玩家。

他說：「我倒想知道，有任何決議讓歐洲重新造林嗎？還是只想繼續來煩巴西。」

波索納洛因降低亞馬遜（Amazon）大片富饒熱帶雨林的開發限制，造成大面積森林砍伐，引發強烈批評。

出席COP25的巴西環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）同樣批評會議成果，在推特發文說，「有錢國家不想掏錢」，且碳交易市場（carbon market）缺乏進展尤其叫人遺憾。

巴西、澳洲等國希望把先前氣候協議下所累積的碳信用納入計算，作為各國在兌現承諾、達到巴黎氣候協議減碳目標的一環。

但碳市場相關討論工作今天以僵局收場，議題將延至明年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的第26次締約方會議（COP26）再談。

薩勒斯說：「令人遺憾的，儘管巴西做出一切努力，仍建立起保護主義的願景，而巴西等可透過森林和良好環保政策提供碳信用的國家，竟成了輸家。」

為了2015年巴黎協定敲定規章，近200國的協商人員出席西班牙馬德里舉行的COP25會議。巴黎協定目標是將全球平均氣溫升幅限制在工業革命前的攝氏2度以內。

過去一年來極端氣候頻傳、數百萬名年輕人周周抗議，都讓馬德里協商人員備感壓力，期望釋出清楚訊號，說明各國政府有意願加強打擊氣候變遷。

但最後折衷方案遠讓科學家大嘆不足以打擊氣候危機，連聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也對「錯失良機」感到惋惜。

© 2019 AFP