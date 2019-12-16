法國反年改罷工 連續12天癱瘓交通

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（法新社巴黎16日電） 法國政府年金改革計畫引發工會發動罷工，導致大眾運輸停擺。通勤民眾今天承受連續第12天的交通癱瘓，政府與工會繼續互推責任，恐讓數以萬計民眾的耶誕假期旅行計畫面臨風險。

「世界報」（Le Monde）等媒體今天報導，消息人士透露，負責退休金制度事務的政府高級專員德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）已經請辭。

在今晨交通尖峰時刻，巴黎市及市郊交通阻塞路段長度共約630公里，塞車長度幾乎是平時的兩倍。多數地鐵路線再次關閉，或是僅運行幾列列車。

全法國只有1/3的高鐵列車（TGV）和1/4的區域列車運行，但大多數城市未出現首都巴黎遭遇的混亂。

一位名叫佛蘭斯華（Francois）的男子在巴黎聖拉薩車站（Gare Saint-Lazare）告訴法新社：「直到現在，我都是在家上班，或開自己的車通勤。」

佛蘭斯華表示，他早在晨間5點前就已出門，「但開車不再是選項，不僅因為成本，也因為開車令人筋疲力盡」。

工會計畫明天發動新的大型示威，堅持政府必須放棄年金改革計畫。他們指稱這些改革可能迫使數百萬人延後退休。

教師、醫院員工、其他公務人員及律師預計再次發動罷工，抗議這項實行單一年金系統的年改計畫。新制將把42種退休金制度合而為一。

交通部長柏納（Elisabeth Borne）告訴法國第2電視台（France 2）：「罷工屬於合法，但你也可以尊重諸如年末慶祝等活動。」她批評，工會領袖「破壞假期」將是「不負責任」。

法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）昨天表示：「如果政府放棄（年金改革）計畫，大家開始認真討論如何改善這套制度…一切都會好轉。」

法國國家鐵路公司（SNCF）警告，除非罷工在幾天內結束，否則時間來不及在12月25日前恢復正常服務。

© 2019 AFP