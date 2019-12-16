環保少女PO照搭車坐地板 德鐵大動作澄清

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（法新社柏林15日電） 瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天為了她與德國鐵路公司（Deutsche Bahn）在推特上的糾紛，被迫站出來為自己說話。

16歲的童貝里參加完日前在馬德里舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）後，搭乘德鐵列車返家，途中在推特（Twitter）上推文。

童貝里寫道：「正在人滿為患的列車上穿越德國。我終於在回家路上了！」推文下搭配一張她坐在車廂地板上的照片，身旁堆滿行李箱。

德國鐵路公司急忙回應，指童貝里經過德國時分明是搭乘一等車廂。

德國鐵路公司官方帳號以德文推文：「親愛的葛莉塔（童貝里），感謝你在對抗氣候變遷戰役里支持我們鐵路員工。我們很高興你在周六搭乘我們的城際高鐵（ICE）74車次。」

德鐵還說：「如果你也有提到你在一等車廂座位上受到職員親切專業地服務的話，那就更好啦。」德國鐵路公司隨後甚至發布新聞稿，補充說童貝里的同行旅伴「從法蘭克福（Frankfurt）上車後就一直坐在頭等車廂」。

童貝里則推文反擊，說她是在過了法蘭克福之後的某一站才找到座位，寫道「我們從巴塞爾（Basel）出發的列車取消了，所以我們是分別搭兩班列車。過了哥廷根（Goettingen）後我才有一個座位。」

「（坐地上）這本來就沒怎樣，我從來都沒有說這是問題。過度擁擠的車廂是一個很好的現象，代表火車客運需求量很大！」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2019 AFP