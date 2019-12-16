紐西蘭為火山罹難者默哀 續搜尋兩名失蹤者

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紐西蘭為火山罹難者默哀 （中央社威靈頓16日法新電）紐西蘭總理阿爾登今天率領全國，為白島火山爆發事件罹難者默哀一分鐘。警方目前仍持續搜尋最後兩名失蹤人士的遺體。

白島（White Island）火山9日突然爆發，官方統計死亡人數16人，仍有兩人失蹤。另有26人仍在紐西蘭與澳洲醫院治療，其中許多人因嚴重燒傷而情況危急。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與部會首長今天下午2時11分（台灣時間上午9時11分）在國會大廈為罹難者默哀。

火山爆發時，島上也有郵輪海洋贊禮號（Ovation of the Seas）的旅客。美國跨國郵輪公司經營的海洋贊禮號今晨停泊雪梨。

一名澳洲旅客告訴第9電視台（Channel Nine），全船氣氛有點陰鬱，「船員人真的很好，努力保持樂觀，但大家可以看得出來他們很受傷，我覺得船長有點崩潰落淚」。

阿爾登在她的官方Instagram帳號貼文說，罹難者和紐西蘭永遠相連，「我們將他們緊緊擁抱入懷」。

搜尋小組13日在島上尋獲6具遺體，並在周末期間搜尋數小時，但最後兩名失蹤者仍是下落不明。

紐西蘭警察署長布希（Mike Bush）表示，兩名失蹤者據信已葬身環島水域中。

受歡迎的一日游景點白島火山，9日爆發時噴出火山灰、蒸氣與氣體，瀰漫全島，當時有47人在島上，包括24名澳洲公民，以及來自美國、德國、中國、英國與馬來西亞的遊客。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP