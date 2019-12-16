英相強生20日向國會提交脫歐法案

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（法新社倫敦16日電） 英國首相強生（Boris Johnson）發言人今天表示，強生政府打算於本月20日向國會提交一項法案，以讓英國能在明年1月脫離歐洲聯盟（EU）。

強生髮言人告訴記者：「我們計畫在耶誕節前展開脫歐進程，且會與（國會下議院）議長討論，遵循正確憲政方式。」

強生在大選後獲得新的授權，將履行他的競選承諾，推動在明年1月31日前「搞定脫歐」。

強生先前要求提前舉行大選，希望在國會獲得多數，進而爭取國會批准他所提出的脫歐協議。這項豪賭在上周獲得驚人回報。

強生領導的執政保守黨在下議院選舉中拿下365席，取得80席領先，擊敗主要反對黨工黨。工黨提議舉行第2次公投，以決定英國是否要繼續留在歐盟。另外，想完全取消脫歐計畫的較小自由民主黨（Liberal Democrats）選後席次也下滑。

強生髮言人暗示，提交法案後可能會由國會議員進行表決，但最終決定權還是在下院議長手上。

他還說：「我們將提交一項法案，確保我們在明年1月底前搞定脫歐，且會反映我們與歐盟就脫歐事宜達成的協議內容。」

路透社報導，強生髮言人還表示，這項法案目的是把強生和歐盟商定的協議措辭制訂為法律，且英國政府有信心能繼續談判，以與歐盟達成長期自由貿易協議。

© 2019 AFP