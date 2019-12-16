野蠻遊戲：全面晉級 征服北美票房

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（法新社洛杉磯15日電） 據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報的數字，「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level）周末首映入袋約6010萬美元，登北美票房冠軍。

「冰雪奇緣2」（Frozen II）在13至15日期間有約1920萬美元票房表現，排名第2。

排名第3的是獅門謀殺懸疑片「鋒迴路轉」（Knives Out），進帳930萬美元。

排名第4的是華納兄弟出品的「李察朱威爾事件」（Richard Jewell），但500萬美元進帳是克林伊斯威特（Clint Eastwood）最差首映成績。

排名第5的是環球新片「黑色聖誕節」（Black Christmas），這部剛好於13號星期五首映的電影有440 萬美元進帳，幾乎打平該片500萬美元製作成本。

本周末排名第6到第10的電影依序為：「賽道狂人」（Ford v. Ferrari），410萬美元；「皇後與瘦子」（Queen & Slim）360萬美元；「你是我的朋友」（A Beautiful Day in the Neighborhood），340萬美元；「黑水風暴」（Dark Waters）200萬美元；「暴走曼哈頓」（21 Bridges）120萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP