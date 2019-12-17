印度持續示威 穆斯林女子挺身阻警毆人爆紅

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（法新社新德里17日電） 印度一群穆斯林女子不畏揮舞竹棍的警察，圍在一名被警方攻擊的男學生身旁保護他。這幅景象已成為印度民眾抗議公民法修正案通過的象徵。

這起事件發生於15日，地點位於首都新德里（New Delhi）。從在網路爆紅影片可以看出，身穿鎮暴裝備的警察手持2公尺長的竹棍毆打男學生，4名年輕女子趕忙衝到他身旁圍住他。接着她們手指着警察大喊：「警察後退，後退。」

這群女性在案發後廣受媒體採訪；她們揮動手指的樣子也被拿來做成抗議海報。22歲歷史系女學生雷納（Ayesha Renna）是4人之一，她告訴印度電視台：「我們完全不害怕這個政府、警察或任何人。」

印度國會上周通過公民法修正案，允許2014年12月31日以前因受宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃進印度的人，更容易取得印度公民身分，但穆斯林除外。連日抗議行動繼之而起，並持續至今天。

伊斯蘭團體、反對派與人權團體表示，這項修正案是總理莫迪（Narendra Modi）計畫把印度重塑成印度教國家的一環，但莫迪否認有此計畫。

15日晚間的衝突還傳出車輛被縱火、德里（Delhi）安全部隊闖進大學事件，引發外界不滿警察殘忍施暴，令抗議情勢加劇。

人權團體「國際特赦組織」（Amnesty International）16日對此表示：「學生有權抗議。對和平抗議的學生施暴，在任何情況下都不正當。」

© 2019 AFP