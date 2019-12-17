巴西79歲阿嬤設計內衣兼當模特兒

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（法新社聖保羅17日電） 79歲的夏歌爾在鏡頭前優雅擺弄撩人姿態，詮釋她為60歲以上女性設計的內衣。這位有5個孫兒女的巴西資深熟女兩年多前開始為高齡女性設計內衣褲，為的是讓社會「看見」她們。

住在巴西聖保羅的夏歌爾（Helena Schargel）退休前在一家紡織公司工作數十年，兩年多前決定結束退休生活、開展新事業：為高齡女子設計性感內衣褲，而且由她本人擔任模特兒。

夏歌爾告訴法新社：「這個計畫有明確目標，就是讓女人被看見。」

夏歌爾指出，在巴西，年過60的女性長期被社會、時尚產業，甚至她們自己忽視。

夏歌爾目前與巴西品牌Recco Lingerie及Alto Giro合作，分別為它們設計女用內衣褲和運動服裝。她也在Instagram個人頁面上分享各類「正能量」滿滿的訊息，例如「冒險吧」、「你可以做任何事」，並獲粉絲熱情回應。她的Instagram帳號目前有約1萬8000名追蹤者。

根據夏歌爾的說法，她從沒想過自己有多老，年齡問題從未困擾她。她認為巴西民眾熱衷於整型手術簡直「瘋狂」，她個人則直到前幾年才驚覺，自己「已不再是33歲」。

夏歌爾的父母是波蘭移民，她青少年時期就會自己做衣服，並在父母經營的店鋪內銷售作品。一生幾乎與衣飾脫不了關係的夏歌爾如今膝下已有5個孫兒女，其中一些人還是她所設計衣物的愛用者。

身段輕盈、行動敏捷，且渾身充滿活力的夏歌爾每周跳皮拉提斯3次，對每次長達數小時的內衣模特兒拍攝工作也甘之如飴。在鏡頭前，她不羞於展現身上皺紋和肌膚原貌，並拒絕修圖。

「我總是要求，拜託，讓我的所有小小皺紋作自己，它們非常重要。它們表現我走過的人生路。」

時尚雜誌Vogue巴西版主編麥洛（Paula Merlo）指出，在「男子漢」文化盛行、以「陽性」為尊的巴西，年過60的女性往往遭遇好似她們「已不再活着」的待遇，因此夏歌爾決定當內衣模特兒可謂勇氣十足。

「她提醒我們，年過60或70依然有人生要過，而且可以活得很性感、有趣味，甚至有賺頭。」

夏歌爾強調，她設計的內衣褲「舒適到荒謬的地步」，而隨着全球人口逐步老化，產業有必要準備好因應未來數十年內的高齡女性人口大爆炸。

「20至30年後，老奶奶會比年輕人多很多。」

「我們必須準備好，企業必須為此作準備。」

© 2019 AFP