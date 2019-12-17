星際大戰9天行者的崛起洛城世界首映

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（法新社洛杉磯16日電） 星際大戰系列最終章「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）今天在洛杉磯舉行世界首映，40多年來參演影星也共襄盛舉。

飾演星戰系列靈魂人物韓索羅（Han Solo）的第一代演員哈里遜福特（Harrison Ford），以及飾演天行者路克（Luke Skywalker）的馬克漢米爾（Mark Hamill）都出席今天首映會。

另外，好萊塢重量級大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、黑人名導史派克李（Spike Lee）也出席這場盛會。

飾演星戰機器人角色C-3PO的演員安東尼丹尼爾斯（Anthony Daniels）告訴法新社：「我很驕傲能身在這裡，並參與其中。」

分析師預測，星戰9本周末將開出2億至2.25億美元國內票房佳績，將名列影史開映周末票房最高影片之一。星戰系列為影史總票房第二高的系列電影，迄今累積逾92億美元票房。

星戰系列片商、迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示：「如果你考量自1977年以來就愛戴這個故事的全球粉絲群，歷經40多年…今晚堪稱這9部電影的高潮，是非常重要的夜晚。」

© 2019 AFP