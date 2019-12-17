法國重罰500萬歐元 彭博擬上訴

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（法新社巴黎16日綜合外電報導）美國財經媒體彭博2016年根據假新聞稿，報導法國營建巨擘萬喜集團人事和財報異動消息，造成萬喜市值大失血。法國有關當局今天對彭博開罰500萬歐元。

2016年11月22日多家媒體根據聲稱是萬喜集團（Vinci）發布的新聞稿報導，導致萬喜股價一天之內重挫近1/5。這份假新聞稿說，萬喜集團開除財務長，以及2015年和2016年上半年的會計帳目有誤而重新申報。

法國金融市場管理局（AMF）表示，彭博（Bloomberg）散布「它應該要知道是錯誤的資訊」。法國金融市場管理局還說，彭博「在發布報導之前沒有求證資訊的真假」，未恪遵新聞倫理。

這則假新聞稿和正常的新聞稿幾乎難以分辨，卻是發布在所謂的鏡像網站（mirror site）。鏡像網站的網址並非正常的網址，上面的公司發言人手機號碼也不正確。假新聞稿上甚至有萬喜公關部門主管的假簽名。

假新聞稿公布半小時後，鏡像網站上公布聲稱是萬喜否認的新聞稿，比萬喜真正發布的否認新聞稿還早，這使得金融市場更加一頭霧水。

萬喜股價聞訊一度重挫19%，公司市值一度蒸發掉60億歐元。

彭博表示，對於法國金融市場管理局的懲罰感到失望，並打算提起上訴。

彭博說：「彭博也是這起手法縝密詐騙案的受害者之一。對於法國金融市場管理局未揪出元兇予以嚴懲，而選擇對儘力報導顯然有新聞價值資訊的新聞媒體開刀，我們深表遺憾。」

© 2019 AFP