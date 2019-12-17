瑪麗亞凱莉耶誕名曲25周年 首登告示牌百大單曲冠軍

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約16日電） 美國流行樂天後瑪麗亞凱莉的耶誕經典名曲「你是我最想要的聖誕禮物」（All I Want for Christmas Is You）在發行25年後，終於首度登上告示牌100首熱門單曲榜的冠軍寶座。

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）今天為此推文：「我們做到了。」並附上喜極而泣等一串表情符號。但這樣一首每逢佳節便四面襲來的神曲竟不曾奪冠，許多網友同表驚訝。

其實耶誕女王瑪麗亞凱莉最初在1994年專輯「祝福」（Merry Christmas）發行這首全球熱門歌曲時，告示牌排行榜（Billboard）還不允許這首歌競逐100首熱門單曲榜（Hot 100），因為它不是上市銷售單曲。

但情況在1998年12月出現變化，熱門單曲榜開始歡迎專輯內歌曲，促使這首耶誕名曲在2000年1月8日首度入圍百大榜單。

2003年愛情喜劇電影「愛是您・愛是我」（Love Actually），也幫助瑪麗亞凱莉的耶誕追愛心願烙印在眾人心中；串流媒體更確保這首耶誕經典能繼續保有一席之地。

瑪麗亞凱莉在這首洗腦歌展現自己的寬廣音域。自2012年告示牌把串流數據列入統計後，「你是我最想要的聖誕禮物」年年進入百大榜單。

時值歌曲問市25周年，瑪麗亞凱莉今年特別努力宣傳，萬聖節翌日上午就開始上社群媒體推銷，還為它拍攝新影片，並首度為它發行獨立單曲CD。

© 2019 AFP