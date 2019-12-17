美國黨派對立日深 如今社會連事實都難共同認定

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普的彈劾案鬧得沸沸揚揚，這幾天在華府，黨派對立讓社會連「事實」都難有共同看法。一方眼中的事實，會是另一方認為的「另類現實」、「爭議現實」。如今看起來更像是「民主黨事實」和「共和黨事實」。

加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的法律與政治學教授哈森（Richard Hasen）說：「美國自由派和保守派雖意見總是不合，但現在的情況卻變成，連基本事實的認定，都得看黨派畫分。」

民主黨員和共和黨員在愈來愈多議題上分歧，例如到底有沒有氣候變遷、俄國或烏克蘭有否干預2016年總統大選。

哈森說：「對於這些問題和其他世界事務的歷次民調，都顯示共和黨人和民主黨人認知差距，這就是我們有些人覺得現在身處『後真相時代』的原因。」

川普從政前就曾炒作前總統歐巴馬在肯亞出生的謊言，民主黨也指控川普刻意以不實言論助長社會分裂。

川普的高階幕僚康威（Kellyanne Conway）幫他辯白時創造出「另類事實」的新詞彙。她宣稱川普並沒有亂說，只是在陳述「另類事實」。

圍繞彈劾程序的事實，川普堅稱他和烏克蘭總統澤倫斯基今年7月25日的通話「完美」，但民主黨人認定，川普施壓澤倫斯基去查民主黨政敵拜登，是濫權圖利自己，構成彈劾的要件。

眾院司法委員會共和黨領袖、喬治亞州眾議員柯林斯在委員會為川普辯護時表示，彈劾案是基於一套「引發爭議的事實」。對於這個名詞，柯林斯說：「一件事，我說我不同意，你說你無法苟同，那麼這就是個引起爭議的事實。」

政治觀察家指出，美國兩黨現在有如敵對部落，兩派人馬生活習慣和喜好甚至截然不同。查證川普言論真偽已失去作用，大家傾向只相信自己想要相信的事實。

公共事務專家巴克（David Barker）表示，如今共和黨員和民主黨員間歧見已擴大為部落差異，「兩邊不在同一間商店購物、不喝同一款啤酒、不在同一家餐廳用餐、不聽相同風格的音樂、不看同樣的電影也不住在距離彼此太近的地方」

巴克指出，現在的狀況是除非資訊來自同一部落的人，否則兩邊都不相信任何資訊。媒體可以成天查證這些訊息，但對另一邊來說，查證的東西永遠是假新聞。

哈森認為，當前處於科技革命，本應仲裁真理的傳統媒體因社群媒體興起而被削弱，「從社群媒體獲取資訊，使我們傾向加強分享我們已相信的訊息。人們活在不同事實的平行宇宙，這將對政府治理構成挑戰」。

哈森警告，事實認定因黨派而分歧，會帶來潛在的惡果，像是「人們接受選舉結果的意願」，他就很擔心明年到來的美國總統大選。

© 2019 AFP