阿富汗駐軍傳裁減 川普盟友稱美軍仍強

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（法新社喀布爾16日電） 親近美國總統川普的共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天說，美國就算裁減在阿富汗駐軍的規模，一樣能給對手致命一擊。

葛蘭姆還說，美國如果相信阿富汗民兵組織「塔利班」（Taliban）會協助壓制極端組織蓋達（Al-Qaeda）和其他聖戰份子，就是「瘋了」；他此言是在批評美國與塔利班預期要談判的協議基礎。

美國媒體昨天報導，川普政府可能這周宣布從阿富汗撤軍約4000人的計畫，意味駐阿富汗美軍大約會從現有1萬2000人到1萬3000人，減至約8600人。

葛蘭姆提到，官方宣布的時間點可能不會如媒體所報導的那麼快。他在阿富汗首都喀布爾（Kabul）對記者表示，如果川普在未來數周內決定把駐軍人數減少到1萬2000人以下，「我會贊成」。

他說：「正確配置這8600名美軍，我們就仍具有致命一擊的力量。」

美國與塔利班今年在卡達首都杜哈（Doha）展開談判，但過程時斷時續，葛蘭姆談到此議題時，對達成協議關鍵前提有不同看法；相關討論重點在美方以撤軍換取塔利班承諾對抗蓋達組織及伊斯蘭國（IS）。

他說：「也許不能相信塔利班會是一股可靠的反恐武力。認為任何協議會指望塔利班守護治安、成為美國家園反恐武力的想法，都是搞不清楚狀況。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）

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