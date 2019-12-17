WEF：全球職場性別平權 恐得再等257年

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦17日電） 根據世界經濟論壇（WEF）今天公布的報告，全球或許需要257年才會達到職場性別平權，女性恐怕還得再等等，顯示女性要求平等待遇聲量日增，但全球職場性別不平等情況仍在惡化。

總部位於日內瓦的WEF報告指出，儘管政治、醫療及教育等領域的性別差距逐漸縮小，職場性別鴻溝消失料得等到2276年。

WEF表示，全球職場性別差距自去年以來逐漸擴大，去年報告說，估計職場性別鴻溝消失得等202年，今年報告卻增至257年。

這項年度報告在4個領域追蹤153國性別差距情況：教育、醫療、經濟機會及政治賦權。

新報告說，這些類別的整體性別差距縮小，WEF現在預估還要等99.5年才會實現性別平權，比去年報告說還要等108年更快達陣。

然而，儘管部分領域有所進展，仍有其他地方遠遠落後。WEF在聲明中坦言，普遍平等「要實現將花超過一輩子的時間」。

WEF說，教育領域的性別差距已消除96%，可望12年內達到百分之百。醫療和生存方面的差距同樣不大，但WEF報告說，由於中國和印度等人口眾多的國家問題重重，很難預測這方面還要多久才會達到完全平權。

政治同時是目前為止進展最少的領域，但過去一年顯示情況改善最大。2019年，女性在國會下議院席次佔25.2%，部長級職位佔22.1%，優於2018年的24.1%和19% 。

但談到職場，情況就不太樂觀。報告分析機會和薪資等一連串因素，表示還需257年才會達到職場性別平權。

報告凸顯多項正面發展，例如技術勞工和高階官員的女性比例普遍增加。但報告也強調，勞動市場參與和金錢獎勵方面的差距縮小幅度「停滯不前甚或退步」，使得上述趨勢被抵消。

平均而言，現今僅55%成年女性投入勞動市場，男性78%；全球女性在相同職位做同樣工作，平均收入仍比男性少40%。

WEF報告顯示，經濟合作暨發展組織（OECD）國家過去10年的薪資差距逐步縮小，但新興和開發中經濟體同一時間差距擴大。

© 2019 AFP