傳飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍好事近

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（法新社巴黎17日電） 消息人士透露，法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA）和飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）今天分別召開董事會，通過規模500億美元合併案，將催生全球第4大車廠。

根據接近寶獅雪鐵龍集團的人士稍早表示，雙方可能在歐洲股市18日開盤前宣布已簽署有約束力諒解備忘錄的消息。

雙方公布討論合並消息時曾表示，將各自出資五成，在荷蘭成立控股公司，由寶獅雪鐵龍集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）出任合並後新公司的執行長，飛雅特克萊斯勒汽車董事長艾爾康（John Elkann）將擔任董事長。

新公司董事會將有11名董事，其中6名來自寶獅雪鐵龍集團，5名來自飛雅特克萊斯勒汽車。

合並後新公司旗下員工超過40萬人。現有品牌合並年銷售量超過870萬輛。飛雅特（Fiat）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、克萊斯勒（Chrysler）、雪鐵龍（Citroen）、道奇（Dodge）、DS、吉普（Jeep）、蘭吉雅（Lancia）、瑪莎拉蒂（Maserati）、歐寶（Opel）、寶獅（Peugeot）和沃豪（Vauxhall）等汽車品牌將齊聚同一屋檐下。

© 2019 AFP