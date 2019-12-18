兩大車廠合體 飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍送作堆

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（法新社巴黎18日電） 法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA）和競爭對手飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）今天發表聯合聲明說，兩家車廠已簽署協議，將共同攜手打造全球第4大車廠。

兩大車廠發表的聯合聲明指出：「飛雅特克萊斯勒汽車公司與寶獅雪鐵龍集團今天簽署具約束力的合並協議，雙方將以各佔50%的持股比例合並，打造全球銷售量第4大及營收第3大的汽車原廠。」

聲明並指出，「不會有車廠因這筆交易而關閉」。

合並後的集團旗下員工超過40萬人，估計總營收將近1700億歐元（約新台幣5兆7100億元），而飛雅特（Fiat）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、克萊斯勒（Chrysler）、雪鐵龍（Citroen）、道奇（Dodge）、DS、吉普（Jeep）、蘭吉雅（Lancia）、瑪莎拉蒂（Maserati）、歐寶（Opel）、寶獅（Peugeot）和沃豪（Vauxhall）等汽車品牌年度銷量可望達到約870萬輛。

寶獅雪鐵龍集團與飛雅特克萊斯勒汽車公司表示，合並後的企業體將「具備居於永續汽車新時代尖端的領導力、資源與規模」。

兩大車廠的合並將「帶來預估每年約37億歐元的綜效」。

聲明指出，雙方的聯姻預計將在12至15個月之內完成。而新公司總部將位於荷蘭，並繼續在巴黎、米蘭與紐約證券交易所掛牌。

飛雅特克萊斯勒汽車董事長艾爾康（John Elkann）將擔任合並後新公司的董事長，而寶獅雪鐵龍集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）出任合並後新公司的執行長。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP