印尼企業向伊朗出口飛機零件 遭美起訴

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓17日電） 美國司法部今天控告印尼企業PT MS Aero Support違反對伊朗的出口管制，將價值數百萬美元的全新或翻修飛機零件，非法供應給被列入黑名單的伊朗馬漢航空（Mahan Air）。

根據在華盛頓聯邦法院提交的起訴書，PT MS Aero Support負責人康傑羅（Sunakro Kuntjoro）於2011至2018年間，將美製飛機零件出口給馬漢航空，觸犯制裁禁令。

起訴書指出，康傑羅同時把飛機零件運至美國維修，然後再運回伊朗。

起訴書針對康傑羅、PT MS Aero Support及其他兩間相關印尼企業違反美國出口法，提出8項罪名，包括違反制裁、洗錢及不實陳述等。

康傑羅為隱瞞伊朗涉及其中的事實，透過新加坡、香港及泰國轉運相關零件，並向馬漢航空索價數百萬美元。

美國財政部2011年已因馬漢航空跟伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）關係匪淺，對這家企業祭出制裁。

馬漢航空是伊朗數一數二的航空公司，旗下有數架波音（Boeing）及其他美製飛機，但據報因缺少零件，在飛行營運上碰到相當大的難題。

© 2019 AFP