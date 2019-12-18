印度修正公民法 阿薩姆省歧視穆斯林政策可能擴大

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（法新社新德里18日電） 印度日前修正公民法，首度將宗教信仰列入公民身分取得條件，但排除穆斯林。許多穆斯林擔心，在印度教民族主義總理莫迪領導下，長期在阿薩姆省執行的歧視性政策將擴及全國。

修正後的公民法允許2014年12月31日前因為受到宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等國逃到印度的各大宗教難民取得印度公民身分，但排除穆斯林。

同時，與孟加拉比鄰的阿薩姆省（Assam）有大量穆斯林，當地多年來施行針對穆斯林、旨在排除「滲透者」和「外來者」的歧視性政策，現在恐擴及全國。

50歲的芮曼（Habib-ur-Rehman）是4個孩子的父親，最近才剛從拘留營獲釋。2015年他無法證明自己是印度公民，被阿薩姆省的特別法庭判定為外國人，現在擔心自己會被驅逐出境。

住在阿薩姆省的芮曼說：「我們家族5代都以這個村莊為家，結果被告知我是滲透者，只因為我是穆斯林。」

「我參加了許多場選舉投票，一生遵循印度法律。他們卻計畫把我們逐出家園。」

今年初，阿薩姆省加強排除「外來者」的力道，開始實施公民登記制度，當地民眾須提出文件證明自己在1971年以前即取得居留權。然而，在識字率偏低、貧窮的阿薩姆省，居民可能因為不懂法規、文件作業出問題等，輕易被官員剝奪公民權。

法新社報導，阿薩姆省的登記制度已排除190萬人的公民資格，他們現在可能成為無國籍人士、被送去拘留營，甚至遭驅逐出境，或者必須一生躲避當局查緝。

遭排除公民資格的有穆斯林，也有印度教徒，這些印度教徒以操孟加拉語者為大宗，部分阿薩姆省民眾擔心他們會侵蝕當地文化。

印度內政部長夏哈（Amit Shah）日前表示，全國性的公民登記制度可望在2024年前揪出所有「滲透者」。支持將這項制度推行至全國的總理莫迪（Narendra Modi）強調，包括全國2億穆斯林在內，「真正的」印度人沒什麼好怕的。

但實務經驗顯示，要證明自己是「真正的」印度人不見得容易。研究人員阿薩德（Abdul Kalam Azad）指出：「阿薩姆省民眾已為全國公民登記做好準備，但仍有190萬人被排除。我可以想像印度其他地區的穆斯林命運會是如何。」（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP