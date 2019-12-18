大學變反送中衝突前線 香港國際生不安校方也憂心

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（法新社香港18日電） 香港多所大學在全球排名表現亮眼，但近來校園成為警方與示威者暴力衝突的核心區域，除了學生心中不安，學校高層也擔憂國際學生因此退避三舍。

示威者上月在香港中文大學封鎖幹道，並在與警察對峙期間，朝警方發射弓箭。香港理工大學的情勢則更為暴力，警方包圍理大近2周時間，一些示威者試圖透過繩索垂降和下水道脫逃。

港中大和理大等8所大學都名列香港由政府資助的大學。這8所大學的國際生約1萬8000人，佔總註冊人數18%，其中約1萬2000人是陸生。

香港大學一名大陸研究生就匿名表示，她打算下學期重返校園，但她「對安全有些疑慮」，因為「抗議者和政府關係緊張這類根本問題，都還沒解決」。

心情複雜的還包括馬來西亞一名20歲鄭姓女學生，拿到獎學金的她今年得以到香港一所頂尖大學就讀。但她在香港渡過的第一個學期，起於在立法會外被施放催淚瓦斯，結束於抗議者朝警方扔擲汽油彈，導致她被撤離校園。

香港立法會7月1日遭年輕抗議者衝撞。鄭姓學生在學期開始前，曾與另一名同鄉學生蒙面赴立法會參與集會。她說：「我確實支持這個運動，但同時也是出於好奇。」

那一夜，她目睹電腦與窗戶被砸碎，接着又得在催淚瓦斯煙霧中逃竄，令她覺得「相當恐怖」。但她也說：「抗議人士非常友善，香港人會問我『你真的了解我們在爭取什麼嗎？』如果我不懂，他們就解釋給我聽。」

要求使用假名的鄭姓學生，並未告訴她在馬來西亞的家人自己經歷過那晚。她說家人認為香港的抗議「沒有用」，而且支持中國強大的經濟力量。

在大學校園發生衝突、學期剩餘課程被取消後，鄭姓學生就被連同行李一同載離宿舍。許多交換生同樣被母國和學校要求回國，港中大某些陸生還藉由警用船隻疏散。

人在馬來西亞的鄭姓學生表示，即使家人態度保守，自己還是希望回到陷入抗議6個月的香港就學。她說：「如果我爸媽不讓我回香港，我可能得延後學業。」

21歲的馮克（Marie Funke）則是港中大政治系交換生，來自德國的她預計交換一學年。她說自己看過其他外籍生站在前線面對警察，但她不確定自己對此有何感覺。馮克表示：「我真心支持這個運動、為民主奮鬥，不過我可能不會同意完全照現在所有策略走。」

除了學生百感交集，現在教職員心裡亦是七上八下。

香港大學今年稍早獲英國「泰晤士報高等教育特刊」（Times Higher Education）列為全球最國際化的大學，整體排名也在全球高居第35。

現在港大理學院院長艾宏思（Matthew Evans）表示：「我們研究生招生特別仰賴海外，整體上，我們擔心這波抗議對招生的衝擊。」

隨着考試延期、剩餘課程改以線上授課方式進行，港大山頂校園透露出一股詭異的荒涼感，同時還布滿塗鴉。每個出入口都有守衛檢查學生與教職員證件。

艾宏思說，目前已在討論校園有無必要長期「強化」安全措施，「承認我們所處的經營環境已經改變」。他表示：「我們希望且將繼續保護言論和學術自由，但身處於有發生追擊戰風險的環境，我們無法做到。」

© 2019 AFP