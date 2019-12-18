女兒代領沙卡洛夫人權獎 維族學者土赫提關獄中

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（法新社法國史特拉斯堡18日綜合外電報導）監禁中的維吾爾學者伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti）之女菊爾．伊力哈木今天代表父親接受歐洲議會頒發的歐盟最高人權獎沙卡洛夫獎，並表示，她甚至不知道父親是否還活着。

菊爾．伊力哈木（Jewher Ilham）表示，她希望歐洲議會頒發的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）能對父親有幫助。2014年土赫提因「分裂國家」罪遭法院判處無期徒刑，這項判決引發外國政府與人權組織抨擊。

10月間宣布得獎人時，歐洲議會稱讚這位前經濟學教授是「溫和與和解的聲音」；北菊爾伊力哈木京方面則予以譴責，指土赫提是「恐怖分子」。

菊爾．伊力哈木在法國斯特拉斯堡歐洲議會象徵性的空椅旁受訪表示：「我最後一次聽聞父親的消息是在2017年，那是我父親最後一次獲準會見家人，也是我們家人最後一次見到他，我根本不知道他現在是否還活着。」

為將多半是穆斯林並說突厥語的維吾爾人同化，以反映多數人口漢族的文化，中國在新疆設立龐大的再教育營，招致國際社會與日俱增的批評聲浪。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2019 AFP