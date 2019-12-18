德國內閣通過新法案 禁止性傾向扭轉治療

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（法新社柏林18日電） 德國內閣今天通過新法案，禁止「性傾向扭轉治療」（conversion therapy）。這項療法強迫將跨性別或同性戀者轉變為異性戀者。

這項新法律預定明年完成立法，將對從事性傾向扭轉治療者，判處1年以下刑期或3萬歐元（3.3萬美元）以下罰金。

研擬法案的德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示：「同性戀不是一種疾病，因而『治療』一詞具誤導性。」

一旦完成立法，德國將成為繼馬爾他（Malta）2016年完成類似立法以來，第2個實施此禁令的歐洲國家。據估計德國境內一年約有1000起「再教育」同性戀者案例。

史巴恩希望禁令儘可能擴大規範範圍，他說，這項所謂的治療，經常造成「嚴重生理和心理傷害」。

「此禁令對於所有在性向問題上掙紮的人來說，也是個重要象徵：你可以做你自己。」

除了對從事這項治療者判處徒刑外，新法律還將對那些提供或宣傳「扭轉治療」的人處以罰金。

對未成年人進行扭轉治療將全面禁止。若透過武力或威脅，違背成年人意願實施扭轉治療，則屬非法行為。

醫學專家認為，透過心理或精神干預來改變某人的性取向是偽科學、無效且經常造成傷害。

最引發爭議手法，涉及接受治療者觀看同性戀行為圖像時施加電擊，或注射男性荷爾蒙睾固酮。

歐洲議會於2018年3月通過決議，譴責這項治療，並呼籲成員國禁止這類療法。

© 2019 AFP