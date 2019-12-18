控遭安倍禦用記者性侵 日女記者民事勝訴

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（法新社東京18日電） 日本反性侵#MeToo運動代表人物、女記者伊藤詩織指控遭前電視台記者山口敬之性侵一案，東京地方法院今天裁決山口必須賠償伊藤330萬日圓（約新台幣92萬元）。

這項民事案件轟動日本海內外，因為在日本，性侵受害者出面報警是相當罕見的事。根據日本政府2017年調查，僅4%女性會站出來為自己討公道。

對抗性騷擾和性虐待的#MeToo運動一直以來難在社會風氣保守的日本紮根，伊藤詩織力抗輿論出面為自己討公道的勇敢行為，儼然已讓自己成日本#MeToo運動代表人物。

伊藤先前指控與首相安倍晉三關係密切的山口於2015年藉談論工作機會，邀請伊藤共進晚餐，事後卻對她性侵，因而要求山口支付1100萬日圓賠償金。

山口則否認任何不法行為，對伊藤提出反訴，要求伊藤賠償1億3000萬日圓。

伊藤今天在法院外手持上面寫有大大的「勝訴」字牌說：「我們贏了。反訴遭到駁回。」

伊藤在法院裁決出爐前經過記者時表示，她收到廣大的支持。

她告訴記者：「我從早上醒來就看到來自世界各地的訊息，上面寫着不論結果如何他們都會支持我，因為我的行動別具意義。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP