料將遭眾院彈劾 川普狂發推文炮轟民主黨

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（法新社華盛頓18日電） 美國國會眾議院今天料將通過指控總統川普濫用職權和妨礙國會調查的彈劾條款，川普面臨上任3年來最大的政治危機，一如往常強勢反抗，在白宮狂發推文痛批民主黨人。

眾議院今天中午開始辯論指控川普濫用職權和妨礙國會調查的彈劾條款，預定數小時後就兩項彈劾條款進行表決，川普可能成為歷來第3位遭彈劾的總統。民主黨控制的眾議院一旦通過彈劾共和黨籍的川普，接下來將由參議院審理彈劾案，決定是否要川普下台。

川普堪稱近代造成社會兩極化最嚴重的美國總統，他今天白天守在白宮，發出數十則推文，反映出他的不滿和憤怒，並預言可以在明年的總統大選復仇。

在共和黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布開始彈劾辯論後，川普推文說，民主黨推動彈劾程序是「對美國和共和黨的攻擊」。他並抨擊裴洛西「是最糟的議長，會留名歷史」。

川普一早就推文說：「你們相信嗎？我今天將遭到激進左派、什麼都沒做的民主黨彈劾，而且我沒有犯任何錯。可怕！」

民主黨指控川普濫權扣住對烏克蘭軍事援助，想施壓烏克蘭對民主黨前副總統拜登（Joe Biden）展開貪腐調查，因為拜登可能在2020年總統大選成為川普的對手。川普也被控妨礙國會對這項醜聞的調查。川普今天再度否認有錯，將這些指控斥為「駭人聽聞謊言」。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，川普今天整天都將忙於工作。她甚至暗示，以愛看電視聞名的川普不會看眾院辯論的實況轉播，因為他整天都將接受幕僚簡報，只會在會議間空檔大略了解辯論進行狀況。

川普今天午後將離開白宮，飛往大選搖擺州密西根州，參加競選活動，會有數以千計最死忠支持者出席，屆時可能正是眾院表決他彈劾案的時候。

© 2019 AFP