歐盟執委會新任主席 擬2020年初與川普見面

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（法新社布魯塞爾17日電） 美國與歐洲聯盟打了3年的貿易戰，在跨大西洋關係緊張升溫之際，歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天宣布，她打算在明年初與美國總統川普見面。

範德賴恩在推特表示，她已經禮貌性地與川普通過話，雙方都「希望發展不錯的夥伴關係」，但沒有明確提到歐盟與美國的3年貿易戰。

她又說：「我相信，歐洲與美國之間的緊密友誼與合作關係，是促成雙方成功的關鍵。」

曾任德國國防部長的範德賴恩說，她將在「2020年年初」與美國總統見面，但她的辦公室不願提供更多細節。

過去3年來，川普向歐洲祭出鋼鋁關稅，揚言將對汽車加徵類似關稅，並研擬對法國香檳與手提包課稅的計畫，以報復法國加徵數位稅。

2018年7月，美國與歐盟表示，他們將試圖敲定局部貿易協議，以讓貿易戰休兵，但這類會談從未取得多大進展。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天說，美國「與歐洲之間非常不平衡的關係」，使得緊張關係再度升溫，令他深感遺憾。

萊特海澤告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network）：「這種情況不能持續下去。我們還有很多貿易障礙與其他問題必須解決。」

© 2019 AFP