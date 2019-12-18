波音載人飛船「星際飛機」首飛太空站 第一位乘客是假人

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（法新社華盛頓17日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）盼2020年前恢復載人飛行，負責重要任務的波音本周將首次把載人飛船「星際飛機」送上國際太空站，但這次不會真載人，唯一「乘客」是假人。

這次任務的唯一「乘客」，將是位頭戴頭巾、名叫「蘿西」（Rosie）的假人，靈感來自第二次世界大戰期間召募女性到軍需工廠工作的宣傳海報主角「鉚釘女工蘿西」（Rosie the Riveter）。

NASA商業機員計畫（Commercial Crew Program）經理陸德斯（Kathy Lueders）在美國佛羅里達州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）告訴記者：「如果天氣幫忙，我預計任務會在周五（20日）清晨進行，周六（21日）進入國際太空站（ISS）。」

商業機員計畫經理馬爾霍蘭（John Mulholland）說：「這艘太空船的狀況真的好。」

美國2011年終止太空梭計畫（Space Shuttle）之後，都是仰賴俄羅斯載運太空人到國際太空站。2014年NASA和波音以及太空探索科技公司（SpaceX）簽訂數十億美元合約，請兩家公司執行太空飛行任務，但現在進度已落後兩年。如果測試順利，NASA現在目標是明年開始載人飛行。

此次預演性質的任務預定20日展開，持續8天。佛州時間20日清晨6時36分（台北時間20日19時36分），全名CST-100 Starliner的「星際飛機」（Starliner）預定搭載在聯合發射同盟（United Launch Alliance）擎天神五號（Atlas V）火箭上，從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，25小時後抵達太空站。

「星際飛機」將在國際太空站待7天後返航，預計28日降落新墨西哥州沙漠。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP