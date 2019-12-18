石器時代口香糖藏完整DNA 解密古人外貌與生活

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（法新社巴黎17日綜合外電報導）今天公布的研究報告指出，丹麥科學家已從一塊5000多年前的樺樹焦油萃取出一個完整的人類DNA檢體。古人將樺樹焦油當口香糖嚼食，而嚼食這塊「口香糖」的人可能是個黑髮藍眼、皮膚黝黑的女子。

法新社報導，這塊石器時代遺留下來的樺樹焦油內含足夠資訊，可確定嚼食者的性別、身前最後一餐為何，以及口中含有那些微生物。

研究報告執筆人之一、哥本哈根大學（University of Copenhagen）的施若德（Hannes Schroeder）告訴法新社：「這是第一次從人骨以外的東西取出完整的古代人類基因組。」

另一名執筆人顏森（Tehis Jensen）則指出，他們是在波羅的海中的丹麥羅蘭島（Lolland）一個叫做西爾托姆（Syltholm）的地方進行考古挖掘時，發現這塊樺樹焦油。

顏森說：「西爾托姆十分獨特。幾乎一切都被泥漿封住，代表有機體遺骸受保存的程度極其驚人。」

研究並指出，跟斯堪的那維亞（Scandinavia）中部人類相比，這名女性的基因跟來自歐洲大陸的採獵者更相近。英國廣播公司（BBC）報導，女子的祖先可能是冰河消融後從西歐北遷的一群移民。

此外，研究人員也從這塊樺樹焦油中，辨識出榛果與綠頭鴨的DNA標記，顯示當地古人會食用這些動植物。研究者還發現會導致淋巴腺熱和肺炎的病原體，以及其他不會致病、自然存在於口腔的病毒和細菌。

這些DNA都附着在一塊棕黑色的樺樹焦油上。樺樹焦油可透過加熱樺樹皮而來，當時常被用來黏合石制器具。

從這塊焦油上的齒印可判定有人嚼過它，可能是為了讓它更具可塑性、或是舒緩牙疼等病狀。

這份報告已刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」（Nature Communications）上。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）

© 2019 AFP