破壞工會合法活動 三星電子董事長李尚勳被判刑1年半

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（法新社首爾18日電） 南韓法院今天以破壞工會合法活動的罪名，將三星電子董事長李尚勳（Lee Sang Hoon）判處1年半的有期徒刑。

李尚勳與其他約25名被告被控破壞三星電子服務公司（Samsung Electronics Service Co Ltd）外包工發起的工會活動。三星電子服務公司為三星電子旗下負責維修的事業單位。

首爾中央地方法院判決指出，2013年三星電子服務公司工會活動展開之際，三星集團前菁英策略辦公室設法採取一連串策略手段，阻礙了工會運作。

三星的多位主管與員工以不同程度涉入案情，他們找出關於工會成員的敏感資訊，藉以說服他們離開工會，造成擁有活躍工會的外包公司倒閉，也延宕勞工與管理階層之間的協商。

三星電子（Samsung Electronics）表示：「關於公司過去對於工會活動的看法與了解，未符合社會期待，我們虛心接受。」

首爾大學教授樸善應（Park Sang-in 音譯）形容這項判決是南韓司法體系進一步改革象徵，過去司法體系對於被定罪的商業人士都是從寬判決。

他說：「三星新領導人李在�g必須建立起與全球同步的標準。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP