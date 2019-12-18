稱川普扣軍援施壓查拜登 美駐烏大使年底將卸任

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（法新社華盛頓17日電） 美國官員說，美國駐烏克蘭代理大使泰勒將於年底卸職。泰勒上月赴聯邦眾議院情報委員會，稱總統川普強扣對烏援助，施壓烏克蘭調查副總統拜登，為民主黨人主導的彈劾案作證。

川普政府開除駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）引發爭議後，6月派出資深外交官泰勒（William Taylor）到基輔擔任代理大使。

美國官員說，根據空缺法案（Vacancies Act），未獲聯邦參議院通過的代理職位人選可任職200天，而泰勒的任期將於今年年底結束。

聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）提醒，在烏克蘭面對獲俄羅斯撐腰的分離主義分子時，泰勒遺留的空缺將製造真空狀態。

他說，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在據稱將於新年訪問烏克蘭前希望泰勒卸職，也令他感到擔憂。

梅南德茲致函蓬佩奧：「在外交官員士氣低迷時，與駐基輔大使聯合出席也可向我們的職業外交服務單位傳達強烈的團結訊息。」

在基輔使館擔任代理大使的泰勒上月被傳喚至聯邦眾議院委員會作證，以調查川普據稱扣住近4億美元對烏援助的指控。

泰勒告訴聯邦眾議院情報委員會，比起關心自己的國家，川普更在乎要求烏克蘭對他的國內對手拜登（Joe Biden）展開調查。

泰勒說，他反對美國扣住對烏援助。他說：「扣住安全援助以換取對方答應協助打國內政治選戰，實在是太瘋狂了。我那時是這麼認為，現在也是。」

證人說，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話時譴責尤凡諾維契，不滿她從中妨礙，阻止對拜登兒子擔任天然氣公司董事的角色展開調查。

© 2019 AFP