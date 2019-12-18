紐西蘭國會報告：遊客增加破壞環境情況加劇

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（法新社威靈頓18日電） 紐西蘭國會今天提出報告警示，遽增的遊客數量正危害紐西蘭環境，也讓當地聞名遐邇的寧靜印象受到逐步破壞。

紐西蘭一向標榜「100%純凈」和「乾淨又環保」的形象，但近年來遊客數量遽增，許多人朝聖「魔戒」（The Lord of the Rings）電影拍攝地點大玩自拍，還有登山客、健行者及野生動物愛好人士。

紐西蘭國會環境事務專員厄普頓（Simon Upton）提出報告之際，紐國旅遊業正受到嚴格審查，因為白島（White Island）火山在9日爆發，造成16名外籍旅客和2名導遊喪命。

擁有490萬人口的紐西蘭每年吸引近400萬名外國遊客，厄普頓說，這項數據到了2050年可能增加2倍。

厄普頓表示，基礎設施變得吃緊、環境承受壓力，紐西蘭原有的諸多品質正在消失。

他說：「大批群眾正逐漸破壞許多外國遊客赴紐西蘭旅遊所尋覓的獨處感、寧靜和親近大自然的感覺。」

「我們必須要問：我們是否正在殺雞取卵？」

厄普頓提到，紐西蘭人也是問題的一部分，在紐西蘭國定假期，着名景點湧現的國內遊客人潮比外國遊客還要多。

他還說，紐西蘭人已經習慣東加里羅步道（Tongariro Crossing）等着名景點「被遊客團團包圍」，而且問題只會持續惡化。

© 2019 AFP