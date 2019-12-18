美國國防授權法案通過 有財源發展太空武力

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（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦參議院今天通過大規模國防預算案，讓總統川普握有7380億美元去打造新的太空軍種，兌現他政見中的優先項目，並抑制俄羅斯肆意發展能源的野心。

參議院以86比8的票數通過2020財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA），整體規模比2019財政年度的7160億美元龐大。

依據法案，類型廣泛的軍事活動，從征戰阿富汗、造船造艦，到提升對抗俄羅斯的情報工作、擴展包括無人機在內的空中艦隊等，都可獲得資金。

國防授權法案還包含3.1%的軍人調薪，這是10年來調幅最多的一次。

尤其值得一提的是，在這項法案下，將可創建基地部署於太空的第6軍種，繼美國陸軍、空軍、海軍、陸戰隊及海岸防衛隊之後，新增太空部隊。

根據法條，所謂的太空軍會在美國空軍部之下運作，一如陸戰隊歸於海軍部之下。

民主黨籍參議院軍事委員會首席議員利德（Jack Reed）說：「（太空軍的）任務是在太空中威懾對美國及盟國有敵意的行動。」

美國各軍種首長都認為中國和俄羅斯在最新軍事戰線上步步進逼，一點一點縮小與美國之間的差距；在此脈絡下，川普今年8月啟用在國防部之下、專門進行太空作戰的新司令部。

這個新司令部是川普計畫中的一小步，只是太空軍宏圖的一部分，且建立太空軍還須國會批准。

篇幅冗長的法案中還有一部分是罰則，目的是制止規模達106億美元的「北溪天然氣2號」（Nord Stream-2）管線進一步建設。這條輸送管線建於波羅的海中，功能是把目前俄羅斯輸送到德國的供氣量增為兩倍。

美國國會議員曾警告，這會給俄羅斯帶來數十億美元收益，而且在俄羅斯與美、歐關係趨於緊繃的時刻，也會提高俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在歐洲的影響力。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP