臉書Libra幣散布潛力強 聯準會官員示警

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（法新社法蘭克福18日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，數位貨幣具有風險，而臉書即將推出的數位貨幣Libra因有可能快速散布，加上保障含糊不清，可能構成巨大挑戰。

聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）演講時表示：「加密貨幣已對金融體系構成若干風險，若有一種普遍使用、廣被接受的穩定幣（stablecoin）出現，風險便可能放大。」

Libra預料將於2020年上半年開始通行，並計畫與一籃子貨幣資產掛鉤，以防幣值劇烈波動，如同比特幣（Bitcoin）等其他加密貨幣一般。

但臉書的這種貨幣遭到全球官員強烈排斥，尤其Libra未來的管理與監督方式還不夠清楚，更讓計畫蒙受阻力。

布蘭納德說：「由於全球近1/3人口是臉書活躍用戶，Libra穩定幣支付網絡達到全球性規模的速度將特別快。」

而且不同於各國通貨有央行支持、存款有政府擔保，「目前還不清楚Libra有無相當的保障，或是消費者將有何追索權」。

「若缺乏必要防護，具全球規模的穩定幣網絡可能會讓消費者承受風險。」

布蘭納德並表示，由於Libra一發行便可能流通全球，沒有任何國家能單獨因應，因此必須有全球性的規範和監督。

© 2019 AFP