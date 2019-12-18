說服川普抗全球暖化 影後珍芳達曾想用美女戰術

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 奧斯卡影後珍芳達透露，她曾試圖在2016年美國總統川普當選後，安排包括女星潘蜜拉安德森在內的一群「美麗、性感、傑出」環保人士與川普會面，以說服他對付全球暖化問題。

珍芳達（Jane Fonda）曾經跟川普女婿庫許納（Jared Kushner）和女兒伊凡卡（Ivanka Trump）討論她的想法，但並未得到回覆。最終這讓她搬到華盛頓住上幾個月，利用自己的名人力量動員群眾。

珍芳達將在12月21日歡慶82歲生日，昨天她在全國記者俱樂部（National Press Club）表示，川普2016年當選總統的隔天，她就開始策畫了。

她說道：「我蠻懂像川普這樣的男人，不是那麼壞，但你知道，我大概了解他的喜好。」

珍芳達笑着說：「我要找3或4個最美麗、性感、傑出的氣候變遷關懷人士，蜜拉安德森（Pamela Anderson）是其中一位，加上一些科學家，然後我會約好，全部去見川普並將姿態放軟。」

「然後我們將對他說，川普總統，如果你保護地球，你會是全世界的英雄、有史以來最重要的人，並成為最棒、完美、優秀、重要、偉大的人。」

珍芳達還說，當年她打電話告訴庫許納這項計畫，但之後庫許納和妻子伊凡卡就沒有進一步動作了。

珍芳達曾分別以1971年「柳巷芳草」（Klute）與1978年「歸返家園」（Coming Home）兩部作品，摘下奧斯卡影後殊榮。

長年投身社會運動的珍芳達經常參與氣候變遷抗議活動，曾於今年10月在美國國會山莊外被警方逮捕。（譯者：黃靖貽/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP