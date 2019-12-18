造福聯邦公務員 美國會同意帶薪育嬰假

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（法新社華盛頓17日電） 美國國會參議院今天通過聯邦公務員可享12周帶薪育嬰假的條款。這項新制獲得民主黨與共和黨籍總統川普的千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）支持。

這項條款上周已在國會眾議院通過，是7380億美元（約新台幣22兆）國防支出案的條款之一。這項法案正送請川普批准，將為各種軍事運作提供經費，包括成立太空部隊。

共和黨與民主黨商定的育嬰假，適用於210萬聯邦文職人員，以因應生產、領養或照顧寄養兒童所需。

育嬰假得以通過是為了換取民主黨支持設立太空部隊，太空部隊是川普與共和黨籍議員的主張。

華府政壇高度兩極化，帶薪育嬰假則是兩黨達成共識的罕見例子，而根據民主黨籍議員，新制預定在明年10月生效。民主黨希望帶薪育嬰假制度擴及至民營部門。美國民營公司通常會制定自己的育嬰假規定。

獲悉國會通過帶薪育嬰假的消息，伊凡卡．川普表示，這項措施「朝為全體美國人民實現帶薪育嬰假邁出了一大步」。伊凡卡也是川普的白宮幕僚。

起草這項條款的民主黨籍參議員夏茨（Brian Schatz）則說，這表示聯邦「公務員再也不會被迫在保全薪資及照顧小孩之間做選擇」。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2019 AFP