面臨美貿易制裁 華為計畫歐洲設零組件廠

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（法新社巴黎18日電） 中國通訊設備巨頭華為公司董事長梁華今天接受法新社專訪表示，華為計畫在歐洲設立一座零組件工廠，他也估計，華為今年手機出貨量約為2.45億至2.5億支。

梁華接受專訪時表示，在美國總統川普下令美國公司停止與華為做生意後，華為不再需要美國業者提供5G技術的關鍵零組件。

以下是梁華在法新社巴黎總部受訪的摘錄。

法新社詢問梁華，如何因應美國禁止廠商向華為供應5G零組件？

梁華說，「在5G技術領域，我們已經不再依賴美國業者供應晶片和其他零組件。」

不過，他也說：「如果美國政府允許供應商再次向我們供貨，我們將會準備好與他們重建合作關係。」

梁華說：「我們計畫未來在歐洲的一個生產據點製造我們的零組件。」

他說：「為了在歐洲開設工廠，我們正進行可行性研究。至於選擇那一個國家，取決於這項研究結果。」

梁華表示：「我們還沒有這類決定時間表的確切概念，但可能很快就會發生。」

法新社詢問，梁華能保證中國情報部門不會利用華為來監控刺探其他國家嗎？

梁華回答稱：「在過去30年，我們從來沒有這樣被要求過。即使將來提出，我們也會拒絕這類要求。」

法新社詢問，如果沒有谷歌（Google）和安卓（Android）系統，華為手機能否維持競爭力？

梁華表示：「我們手機的前景依然光明，我們預估今年出貨量約為2.45億至2.5億支。」

他表示：「在出口市場方面，我們被禁用GMS（Google Mobile Services）及其專屬應用程式，因此我們正在開發HMS（Huawei Mobile Services）和相關應用程式。」

梁華說：「我們有信心，HMS及其應用生態系統將會持續成長。」

法新社詢問，美中貿易協議是否有助於華為的美國市場業績？

梁華表示：「中美貿易戰實際上對華為業務的影響非常有限，因為華為在美國市場已經只有很少活動。我們更憂慮的是美國政府禁止美國業者出售晶片和軟體給華為，而不是貿易戰。」

法新社詢問，未來數位世界是否會分裂，一半由美國主宰，另一半由中國主導？

梁華表示：「中國境內的人們將會繼續使用蘋果和其他科技品牌的產品，別忘了中國有14億科技使用者。即使在美國境內，我相信消費者也會繼續使用不同的系統。我確信未來數位世界，不會是分裂成兩個不同陣營的世界。」

© 2019 AFP