伊朗呼籲穆斯林國家 合力對抗美國經濟恐怖主義

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社吉隆坡19日電） 伊朗總統羅哈尼今天在馬來西亞吉隆坡峰會開幕式上，敦促穆斯林國家合力對抗美國的「經濟恐怖主義」。吉隆坡峰會旨在解決伊斯蘭世界遭遇的問題。德黑蘭當局飽受制裁衝擊。

數百名代表出席吉隆坡峰會（Kuala Lumpur Summit），包含國家領導人和宗教領袖，但這場會議遭到境內有伊斯蘭教聖地的沙烏地阿拉伯冷落。

吉隆坡峰會也因削弱伊斯蘭合作組織（OIC）而遭到批評。伊斯蘭合作組織總部設在沙烏地阿拉伯，是代表穆斯林國家和組織的全球性機構。

與會人士可能會討論緬甸洛興雅人困境，以及中國多為穆斯林的維吾爾少數族群遭遇等議題。不過，由於中國在許多伊斯蘭國家大舉投資基礎建設，對北京當局的批評可能會噤聲。

羅哈尼（Hassan Rouhani）在開幕致詞時，批評華府的全球影響力。

他說：「美國的經濟體制，以及國家與全球經濟美元化現象，提供美國透過制裁威脅和經濟恐怖主義，發展其霸權的可能性。」

羅哈尼還說，穆斯林世界需要「從美元和美國金融體制支配的情況下」被拯救出來。他呼籲伊斯蘭國家間加強經濟合作。

美國去年退出2015年伊朗核子協議後，重啟對伊朗的嚴厲制裁。伊朗核協議旨在處理伊朗核子計畫問題。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）

© 2019 AFP