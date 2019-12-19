擅闖川普私人俱樂部 又一中國籍女子被捕

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社邁阿密19日電） 美國佛羅里達州媒體報導，一名中國籍女子18日擅闖美國總統川普擁有的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）遭逮捕。

這是繼幾個月前，另一名中國籍女子非法闖入海湖俱樂部後的第二起這類事件。

棕櫚灘警方發言人奧格羅德尼克（Michael Ogrodnick）在給南佛羅里達NBC 6電視台（NBC 6 South Florida）的聲明中表示，56歲中國籍女子陸靜（Jing Lu，音譯）遭警衛制止並要求離開後，又再度重返拍照。

聲明又說，簽證已過期的陸靜，被控遊盪和徘徊罪名，目前關押在棕櫚灘郡（Palm Beach County）監獄。

中國外交部發言人耿爽今天被問到此事時表示，還不知道此事件的詳細情形。

今年3月，另一名33歲中國籍女子張玉婧因攜帶多支手機以及一個內含惡意軟體的隨身碟，企圖闖入海湖俱樂部遭逮捕。

張玉婧非法闖入海湖俱樂部，而且又對特勤局撒謊，因此於11月時被判處關押8個月。

棕櫚灘郵報（Palm Beach Post）報導，雖然當天在海湖俱樂部舉行了一場募款晚會，但川普18日晚在密西根州參加競選造勢集會。

川普上周發推文表示，他打算到被他稱為「冬季白宮」的海湖俱樂部，度過兩周假期。他預定20日抵達當地。

川普最近也曾宣布，要把他的主要居住地從紐約遷至海湖俱樂部。（實習編譯：趙佩宇）

© 2019 AFP