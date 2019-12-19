波多黎各總督立法挺鬥雞業 抗美國聯邦政府禁令

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（法新社聖胡安18日電） 波多黎各總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）今天簽署法令，允許境內繼續存在鬥雞行為。這是公然違抗美國政府禁止鬥雞的聯邦法令。

美國國會去年通過新版農業法案，將鬥雞禁令擴及美國領地，法令預定20日在波多黎各生效。但瓦茲蓋斯今天簽署的法律，允許當地可再2年合法鬥雞。

瓦茲蓋斯表示：「今天我們終於簽署...有利波多黎各鬥雞愛好者的法律，認可了鬥雞業的重要性。鬥雞業不僅對經濟有貢獻，也是我們文化及傳統的一部分。」

今天簽署的法令，禁止用於鬥雞的小雞及公雞進出口，以規避美國聯邦政府禁令，這使得鬥雞事業成為純屬波多黎各事務。瓦茲蓋斯解釋，由於不涉及跨州動物交易，因此「未抵觸」聯邦法律。

瓦茲蓋斯將鬥雞合法化和大麻的例子相比。她說，大麻雖在聯邦層級下屬於違法，但在美國數個州屬合法，「顯然最終決定權在法院。」

鬥雞被稱為「紳士運動」，在波多黎各約有2萬人的職業和鬥雞直接或間接有關。當地業界相關團體已示威數個月抗議聯邦政府法令，並告上聯邦法院但敗訴。

瓦茲蓋斯今天還簽署決議，允許她跟波多黎各駐美國國會代表龔薩雷茲（Jennifer Gonzalez）向美國國會進行遊說，盼讓聯邦禁令延後5年實施。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）

© 2019 AFP